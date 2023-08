Su Fabio Miretti c'è da tempo l'interessamento del Monza, come aveva confermato anche l'allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino. Nessuna smentita, anzi, da parte di Adriano Galliani, ad del club, che intervistato da MonzaNews, ha affrontato il tema riguardante il centrocampista della Juve.Miretti la priorità per il centrocampo?Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Ma siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2 / 3 idee”.