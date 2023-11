"Fabio non deve andare a mille o cercare sempre la grande giocata dal primo all’ultimo minuto. Il suo problema è che è troppo generoso e questo lo penalizza alla lunga, facendogli perdere lucidità in zona gol", questo il messaggio rivolto su Tuttosport a Fabio Miretti di Antonio Marchio, per oltre 20 anni nelle giovanili della Juve.