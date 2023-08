Le recenti valutazioni stanno suggerendo che c'è una reale possibilità chevenga ceduto in prestito per poter avere maggiori opportunità di gioco in modo continuo. Attualmente, la Salernitana sta cercando di acquisire il giocatore attraverso incontri con la Juventus. Tuttavia, non è l'unica squadra interessata, poiché sia il Bologna che il Frosinone stanno provando ad aggiudicarsi le sue prestazioni. Lo riporta Gazzetta.