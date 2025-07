Getty Images

Miretti nel mirino di due club di Serie A

un' ora fa



Fabio Miretti nel corso della passata stagione è andato in prestito al Genoa, lo ricorderete, ora farà ritorno alla Continassa ma dovrebbe essere soltanto di passaggio fino al trovare una nuova sistemazione. Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss il centrocampista classe 2003 sarebbe finito nel mirino del Napoli dove c'è un suo grande estimatore come Giovanni Manna. Non solo però, sarebbe corteggiato anche dal Milan dove ritroverebbe Massimiliano Allegri. Sembra sempre più difficile la sua permanenza a Torino, l'ipotesi più probabile sembra comunque essere il prestito.