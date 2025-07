Getty Images

Miretti nel mirino del Napoli? La Juventus fissa il prezzo

3 ore fa



Fabio Miretti dopo il prestito al Genoa ha fatto ritorno a Torino ma il suo futuro al momento sembra in bilico. Verosimilmente inizierà il suo percorso con la Juventus ma poi potrebbe essere ceduto. Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport l'entourage del giocatore avrebbe raggiunto già un accordo con il Napoli per la cessione del giocatore. Dal canto suo la Juventus lo cederebbe per una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro, anche a titolo definitivo. Genererebbe comunque una plusvalenza che potrebbe favorire il mercato in entrata per la Juventus quindi ciò che attualmente serve.