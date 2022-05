Il giornalista Paolo Ghisoni, a TMW Radio, ha parlato così di Miretti: "Condivido la scelta fatta da Allegri di puntare su di lui in una partita importante ma non decisiva e di concedergli tanto minutaggio e non soltanto uno scampolo di gara. Miretti è un centrocampista europeo, ha una marcia in più, la testa sulle spalle e può contare sul procuratore e il contesto familiare giusti. Potenzialmente parliamo di un prospetto superiore a Marchisio, come centrocampista mi ricorda Gerrard".