Non è andata giù al bordocampista di Rai Sport: l'atteggiamento di Fabioè diventato subito da condannare. "Non sono atteggiamenti giusti", ha rimarcato il giornalista durante la diretta di Italia-Norvegia Under 21, con Fabio nel frattempo in panchina e acclamato dalla folla nel momento in cui ha alzato i giri del riscaldamento. "Miretti è stato maleducato", ha sostenuto l'inviato. E il motivo è presto spiegato: non ha alzato lo sguardo e salutato i tifosi...