Continua la preparazione negli Stati Uniti per la, che si vuole far trovare nella miglior condizione possibile all'inizio della nuova stagione che prenderà il via dalla trasferta di Udine. Così come continua anche il duro lavoro sul mercato, con diversi nomi che potrebbero raggiungere Torino, ma con altri destinati a lasciare il capoluogo piemontese. Chi, invece, è ancora incerto del suo destino è il centrocampista Fabio, partito in tournèe, ma ancora, o se, invece, deciderà di cambiare aria.- La sua volontà di restare all'ombra della Mole è stata ribadita anche nelle dichiarazioni rilasciate questa mattina a Tuttosport, dove però non ha escluso movimenti di mercato: 'Ora penso alle due amichevoli con Milan e Real Madrid, poi quando tornerà dall'America decideremo quale sarà il percorso migliore., ma io per ora sono tranquillo'. Ed è proprio l'interesse di altri club a lasciare aperta ogni tipo di porta, con la società della Continassa che prenderà una