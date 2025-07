Miretti lascia la Juventus? Chi lo vuole in Serie A e perché, valutazioni in corso

Getty Images

Miretti andrà via dalla Juventus?

Al Mondiale per Club tra i vari giocatori che sono tornati alla Juventus dal prestito non c'erache ha dovuto saltare la competizione per l'infortunio alla spalla e l'operazione fatta a fine campionato. Un problema che non ha permesso al centrocampista italiano di essere con la squadra negli Stati Uniti e rivivere l'aria bianconera. Quale futuro per lui?Nell'ultima stagione Miretti ha giocato in prestito con la maglia del Genoa; quest'estate si rimetterà a disposizione della Juventus cercando di convincere il club e Igor Tudor a trattenerlo in rosa. Ancora a Torino non hanno preso una decisione sul futuro del giocatore, che non si può escludere possa nuovamente andare in prestito.

In Serie A c'è una squadra che sarebbe particolarmente interessata a Miretti ed è il Bologna, da quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Il club rossoblù starebbe facendo valutazioni; Vincenzo Italiano lo gradirebbe per la capacità di inserirsi, caratteristica che cerca il tecnico.