"Lo avevo chiamato il giorno prima della partita contro il Venezia e mi aveva detto che sarebbe partito dall’inizio. Gli ho chiesto: "Sei emozionato?", "No, perché dovrei esserlo? Se devo giocare io gioco". Per lui non cambia nulla giocare con la Juventus o al cortile con gli amici, magari crescendo cambierà qualcosa ma è una cosa che non mi riesco a spiegare". Lo ha svelato Livio Miretti, papà del centrocampista della Juventus Fabio, in un'intervista a Gianluca Di Marzio.