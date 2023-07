Il centrocampista della Juve Fabioè uno di quelli che potrebbe rientrare nella lista dei partenti entro al chiusura del mercato, ma questo non impedisce al baby bianconero di manifestare il suo amore per la Vecchia Signora.- Miretti ha, infatti, parlato al canale ufficiale della Juve, in occasione del centenario della famiglia Agnelli alla guida del club piemontese: 'Un bimbo di otto anni entra a Vinovo per la prima volta e indossa il bianco e il nero, poi lo indossa per un altro anno e un altro anno ancora. Fino ad arrivare alla seconda squadra e poi, incredibilmente, all’ora di pranzo dicon indosso sempre quei colori, ma la maglia è quella della Prima Squadra. Ecco,'.