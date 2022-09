Sei gare da titolare nellanelle ultime sette gare, un dato niente male per un centrocampista di diciannove anni. Parliamo di Fabio, cresciuto proprio nelle giovanili di Madama. Il centrocampista ha giocato nelfino a 7 anni, poi ha scelto la Vecchia Signora. Si èIl tuoè tangibile, evidente, tecnicamente è molto bravo e non sembra aver patito il salto dalla formazione Primavera e Next Gen alla prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.Da piccolo si ispirava a Pavel come raccontato dal padre Livio ai nostri microfoni ), si era addirittura fatto crescere i capelli come la Furia Ceca. Poi la crescita in tutte le giovanili della Juventus, fino alla scorsa stagione quando Massimilianoha deciso di investire sulla crescita di Fabio e di farlo giocare in(ma l'esordio è arrivato addirittura in Champions League contro il Mamoe). L'esame diormai alle spalle, Fabio ha iniziato la preparazione agli ordini del tecnico livornese soltanto il 3 agosto. In questa stagione Max non se ne priva:Il CT della Nazionale Under 21lo loda:Proprio al centrocampista del Manchester City Miretti ha dichiarato di ispirarsi e di possedere una maglia autografata. Fabio sogna, ci crede e si focalizza sulla sua crescita.