Miretti ko con l'Italia Under 21: ci sarà con la Juventus?

Le condizioni di Miretti

Niente amichevole con la Danimarca per, che ha lasciato il ritiro dell'proprio alla vigilia dell'ultimo test degli azzurrini prima dell'Europeo di categoria che si disputerà in Slovacchia. Il motivo è da ricercare in un problema fisico: il centrocampista classe 2003 di proprietà della Juventus , infatti, ha accusato un lieve risentimento al ginocchio ed è rientrato alla base dela scopo precauzionale.Nel mondo rossoblù l'attenzione di tutti è rivolta ovviamente alla sfida di campionato di sabato 29 marzo, che porterà il Grifone all'Allianz Stadium per affrontare i bianconeri del nuovo tecnico Igor Tudor, che proprio quest'oggi ha iniziato il lavoro sul campo della Continassa dopo aver preso le redini della Prima squadra a seguito dell'esonero di Thiago Motta. Le condizioni di Miretti, reduce dalla prima doppietta in carriera nel match tra Genoa e Lecce precedente alla sosta, verranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni, ma il suo problema fisico non sembra destare particolari preoccupazioni.

Gli infortunati del Genoa che possono recuperare per la Juve

Piuttosto, come scrive TMW, l'obiettivo del Genoa e del tecnico Patrick Vieria resta quello di svuotare un'infermeria che è sempre più affollata, recuperando qualche giocatore per poter avere qualche alternativa in più in campo. Per il momento i più vicini a un possibile recupero sonoe soprattutto, pedine importanti per l'attacco e per il centrocampo, ma entrambi dovranno ancora essere valutati per poi decidere in merito a un'eventuale convocazione per la trasferta in quel di Torino.