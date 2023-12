Il futuro di Fabio Miretti potrebbe allontanarsi da Torino nella seconda metà della stagione. Il centrocampista della Juventus sta valutando la possibilità di un trasferimento per garantirsi più opportunità di gioco. Miretti è stato impiegato in 12 occasioni da Massimiliano Allegri, segnando anche nella trasferta contro la Fiorentina.

Tuttavia, negli ultimi mesi, il giocatore è stato relegato in panchina, scendendo in campo solo in un'occasione durante la partita contro il Genoa a Marassi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci la possibilità che Miretti entri a far parte della lista dei partenti nel mese di gennaio. Attualmente, ci sono tre squadre interessate al calciatore bianconero: Monza, Udinese e Sassuolo, anche se quest'ultima sembra già ben coperta nel ruolo.