Vieira conferma: "Penso che la stagione di Miretti sia finita"

Nel futuro della Juventus ci sarà (nuovamente): il centrocampista attualmente in forza al Genoa rientrerà dal prestito secco e la società bianconera valuterà il suo futuro. Il classe 2003, tuttavia, è a rischio per il Mondiale per club, a cui dovrebbe prendere parte con la Juve proprio dopo il suo ritorno.Il motivo? Un trauma conclusivo alla spalla che sembra essere grave , infatti Miretti dovrà operarsi nei prossimi giorni, e dunque si stabilirà l'entità del suo infortunio. La Juventus guarda la situazione da vicino, ma nel frattempo anche l'allenatore del Genoa Patricknella conferenza stampa dopo la gara con la Lazio, ha parlato delle condizioni del centrocampista di proprietà bianconera.

Le parole di Vieira su Miretti

"Miretti si è fatto male alla spalla, si opererà lunedì. Possibilità di recupero? Credo la sua stagione sia finita".