E' bastata una mezza indiscrezione, forse anche meno, per mettere già in "allerta" i tifosi della Juventus. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, l'Arsenal starebbe pensando a un doppio colpo bianconero: da un lato Dusan, un centravanti fatto e finito, dall'altro Fabio. Soprattutto sul centrocampista, i tifosi si sono mobilitati attraverso i social: il grido è unico, la voce è una sola. Cioè? Non si vende.O meglio: potrebbe anche vendersi, ma a cifre sicuramente diverse da quelle circolate in queste ore e in particolare in Inghilterra. "L'offerta è ridicola", scrive un utente su Twitter. A patto che sia vera, verrebbe da aggiungere. Al momento, comunque, c'è sempre l'intenzione di puntare su Fabio, che ha scalato tantissimo le gerarchie nell'ultimo periodo. Eppure, i tifosi si stanno preoccupando...