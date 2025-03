Miretti, il nuovo ruolo che ha cambiato tutto. E alla Juve c'è bisogno di questo

Getty Images



La prima esperienza lontano da casa

Un’esperienza di crescita, un viaggio formativo lontano da casa, proprio come un Erasmus. Il prestito secco al Genoa si sta rivelando una tappa decisiva nel percorso di Fabio, che ha trovato continuità, carattere e fiducia sotto la guida di Patrick Vieira. La doppietta contro il Lecce, sotto gli occhi attenti degli osservatori della Juventus, non solo ha avvicinato il Genoa alla salvezza, ma ha anche mostrato i progressi del centrocampista piemontese, sempre più pronto a tornare alla base con una nuova consapevolezza.Per Miretti, questa stagione in Liguria ha rappresentato la prima vera separazione dall’ambiente bianconero. Cresciuto tra Vinovo e la Continassa, il classe 2003 ha sempre vestito la maglia della Juventus, fin dai tempi delle giovanili. Dai primi passi nell’Auxilium Saluzzo a soli 4 anni, passando per il Cuneo, fino alla trafila nelle giovanili bianconere, il suo percorso è stato costellato da gol e talento puro: 15 reti in 17 gare nel campionato Under 17 2019/20, prima dello stop per il Covid.



Una stagione iniziata in salita



Il nuovo ruolo e la svolta con Vieira

Tuttavia, con l’ingresso nel calcio dei "grandi", il suo gioco si è trasformato:E proprio l’incontro con Vieira ha segnato la svolta.L’inizio a Genova non è stato semplice. Nonostante la fiducia sia di Gilardino che di Vieira,faticava a lasciare il segno. I problemi fisici – la frattura del terzo cuneiforme del piede destro a fine luglio – e l’adattamento a un nuovo ambiente hanno influito sulle sue prestazioni. Inoltre, le aspettative dei tifosi rossoblù erano alte, e alle prime difficoltà non sono mancate critiche e fischi.Ma il centrocampista non si è lasciato abbattere. "Molte delle mie prestazioni sono state sottovalutate, ma cerco di non pensarci troppo", ha dichiarato, ammettendo come le difficoltà lo abbiano spinto a lavorare ancora più duramente.La chiave del suo rilancio è stata la nuova posizione in campo. Vieira ha visto in lui un giocatore capace di creare e incidere, concedendogli maggiore libertà tra le linee. "Mi aspetto che faccia più gol, più assist e crei di più per la squadra", aveva detto il tecnico francese. E Miretti ha risposto presente: 3 gol e 3 assist stagionali, con la doppietta al Lecce che ha certificato la sua crescita.. Ora ha ritrovato fiducia, e il suo Erasmus calcistico sembra ormai vicino alla conclusione.