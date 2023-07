Una stagione in cui ha trovato spazio agli ordini di Massimiliano Allegri, quella del centrocampista classe 2003 Fabio. Il suo futuro a Torino però al momento sembra incerto. Il giocatore infatti, come riferisce SkySport piace sia ache a, entrambe disposte a prenderlo in prestito per rinforzare la loro rosa nella prossima stagione. Opportunità di Serie A quindi per il giovane che troverebbe grande spazio.Al momento la decisione non è ancora stata presa, né dalla Vecchia Signora e nemmeno dal giocatore. La volontà di Madama è sempre quella di far crescere i propri giovani investendo su di loro. La decisione definitiva sul futuro di Miretti però dipenderà sia dal mercato in entrata che da quello in uscita. Di certo il giovane ha mercato.