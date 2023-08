Ancora incertezza sul futuro di Fabio Miretti, che ha giocato nell'ultimo test amichevole precampionato. Il centrocampista è seguito da molti club in Italia e non è da escludere un operazione in prestito anche se, come riporta Tuttosport, la Juventus in questa fase del mercato cerca di portare a termine cessioni a titolo definitivo o quantomeno con obbligo di riscatto, in modo da fare cassa.