Nel quartier generale della Continassa laè impegnata a preparare al meglio la sfida di domani sera contro il Genoa, in quello che sarà il primo anticipo della 16° giornata di Serie A. I bianconeri hanno l'imperativo di portare a casa 6 punti nelle due restanti gare prima della sosta natalizia, che vedranno sul cammino della Vecchia Signora il Grifone, appunto, oltre al Frosinone, nella trasferta in programma il 23 dicembre prossimo. Match, quello contro i rossoblù, che è stato presentato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa, dove sono stati affrontati diversi temi.- Tra i tanti, c'è anche quello legato a, che da quando ha subito l'infortunio con la Nazionale a novembre scorso, non ha più fatto ingresso sul terreno di gioco in maglia bianconera. La motivazione però non è da attribuire ad una condizione fisica inadeguata, bensì a delle '', come dichiarato anche da Allegri in conferenza. Scelte che però non sembrano mettere in discussione la fiducia che Max ripone in lui, che' e che potrebbe anche decidere di mandarlo in campo proprio nella trasferta di Marassi.