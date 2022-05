"Alla fine i famosi rinforzi per il centrocampo la Juventus potrebbe averli già in casa. Il futuro è di Fabio Miretti e Nicolò Fagioli , entrambi cresciuti nel vivaio fin da bambini. Uno è esploso nelle ultime settimane in bianconero e l’altro ha appena trascinato la Cremonese in Serie A". E' quanto scrive Tuttosport, che titola: "XFactor Juve". Il 18enne piemontese è in continua ascesa dopo le due da titolare, tanto da potersi candidare per un posto da titolare nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter, mentre il 21enne piacentino ha confermato le attese e centrato l'obiettivo al primo colpo. Pensarli assieme nella mediana del futuro è tutto tranne che fantacalcio. Sono diversi, ma sembrano avere il talento e lo spessore per vivere tutta la carriera nella squadra che li ha lanciati e per la quale tifano fin da bambini, scrive il quotidiano.