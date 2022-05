Insieme o divisi? Miretti e Fagioli, diventati subito pupilli di Max Allegri e del tifo bianconero, si giocano il futuro nella Juve. Come riporta Tuttosport: "La sensazione, al netto della campagna acquisti, è che nella Juventus 2022-23 ci sarà spazio soltanto per uno di loro in rosa. Nelle prossime settimane andrà in scena una sorta di X Factor. Uno tra Miretti e Fagioli si aggiungerà a Manuel Locatelli e compagni. Mentre l’altro sarà protagonista altrove in prestito, probabilmente in Serie A". Le valutazioni sono appena iniziate e dipenderanno anche dagli incastri di mercato, ma c'è una certezza: per entrambi, c’è la fila di club interessati al prestito.