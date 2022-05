1









L'esordio da titolare, poi le parole. Fabio Miretti si racconta a Dazn dopo la vittoria contro la Juve: "Giocare nella Juve è un orgoglio indescrivibile. Io Ho avuto la fortuna di essere nel settore giovanile, poi in U23, che è un progetto importante della Juve, e poi oggi di ritrovarmi qui. Giocare da titolare nello stadio in cui ho sempre fatto il tifoso, indescrivibile.



MODELLO - Mi ritengo un giocatore più offensivo, una mezz'ala magari, quindi mi ispiro a De Bruyne, ma posso ricoprire anche il ruolo di mediano, oggi ho fatto una buona partita quindi penso di poterlo fare. U23 - D'aiuto per arrivare qui? L'U23 è un progetto importante, ti prepara maggiormente rispetto alla Primavera, un salto troppo grande e rischi di non essere pronto. La Serie C è un buon livello, serve a formarti. Mi trovo meglio come mezz'ala, poi se serve mediano o play mi faccio trovar pronto".