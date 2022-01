Le parole di Fabio Miretti a Juventus Tv: "L'Under 23 è molto importante, ti permette di misurarti nel calcio dei grandi e di avere a disposizione qualsiasi cosa per migliorarti, centri sportivi all'avanguardia, tutto è lì per te, per aiutarti. La Juve è una famiglia, venire qui tutti i giorni al campo, allenarsi, stare con i compagni... Vinovo la definirei quasi una casa".