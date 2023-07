Nella mattinata di oggi è arrivato al JMedical anche Fabio. Centrocampista classe 2003 esploso nella passata stagione agli ordini di Massimiliano. Solita passerella, qualche selfie e autografo prima delle visite mediche di routine per poi fare ritorno al JTC dellae sostenere i primi allenamenti. Fabio però in estate era stato molto cercato dallain vista della prossima stagione. Proprio come accaduto per Hans Nicolussi Caviglia in quella passata.La Juve per cedere il centrocampista chiede 10 milioni di euro. Cifra lontana da quella offerta dal club campano al momento. Possibilità di inserire nell'affare riscatto ed eventuale possibilità di controriscatto per Madama. Al momento però le parti sembrano essere lontane, ma non è da escludere un nuovo tentativo della Salernitana per Fabio Miretti che ora partirà per la tournée americana agli ordini di Massimiliano Allegri.