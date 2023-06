Tra i giovani della Juve cercati in Italia e all'estero ci sono Fabio Miretti e Matias Soulé. Per il primo, ci sono Genoa, Salernitana e Atalanta mentre su Soulé si sono mosse Monza, Sassuolo, il Feyenoord e altre squadre di Liga. Come riporta Tuttosport però, l'argentino a differenza di Miretti potrebbe essere ceduto anche a titolo definitivo e non solo in prestito.