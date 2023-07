Fabio, a Tuttosport, prova a chiarire le voci sul suo futuro: "Adesso non si può dire con certezza: c’è ancora la tournée, abbiamo due partite negli Stati Uniti e pensiamo a quello. Poi quando si tornerà dall’America, io e la società decideremo quale sarà il percorso migliore per questa stagione. Lo vedremo dunque dopo la tournée: sono tranquillo. L’interesse di alcune squadre c’è stato, in effetti. Però come ho detto si vedrà ad agosto...".