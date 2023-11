Lasembra non fermarsi più e dopo le vittorie contro Torino, Milan e Verona, vince anche nella delicatissima trasferta del Franchi. Gara totalmente complicata per i bianconeri, che ai numeri hanno perso nettamente ogni confronto con la squadra viola, indubbiamente padrona del campo. Solo tre le conclusioni in porta della Vecchia Signora, contro le 13 della squadra allenata da Italiano, che però non sono bastate per portare via almeno un punto.- E' bastata, invece, la prima rete in Serie A di Fabio, che ha battuto Terracciano al termine di un'azione da manuale del calcio iniziata da Kean, passata per Kostic e chiusa dal centrocampista bianconero, appunto, che con il piattone destro ha infilato l'estremo difensore della Fiorentina sul primo palo. Potrebbe essere proprio Miretti, sbocciato proprio quando sono venute a mancare due figure importanti come quelle di Fagioli e Pogba, oltre ad aver trovato la sua prima marcatura nel campionato italiano contro una delle rivali più agguerrite, per di più in casa loro.- Crescita esponenziale e che spegne ogni polemica passata, quando veniva messa in discussione anche la 'troppa fiducia' che riponevain lui, ma che ora, può ampiamente dire di essersi. Emerso al momento giusto, Miretti può rivelarsi il vero jolly del centrocampo bianonero, che ora può veramente dire di aver trovato un 'centrocampista in più'.