E pensare che tra Miretti e Fagioli, era il primo avanti nelle gerarchie. Non a caso, l'ex Cremonese era stato in bilico fino all'ultimo giorno di mercato e fino a novembre il campo lo aveva visto pochissimo (39 minuti in totale).e molto spesso nelle settimane consecutive. A proposito già si parlava di un possibile nuovo prestito per Fagioli nella sessione invernale. Pochi mesi e tutto è cambiato, più precisamente, il 29 ottobre.La Juve è impegnata a Lecce e il risultato non si sblocca. Al 62esimo Miretti viene sostituito dopo aver avuto sul piede diverse occasioni per firmare il primo gol in bianconero senza però sfruttarle (e di questo parlò proprio Allegri nel post partita).(entrato al 45esimo). Un gol bello e pesante, che regala alla Juve i tre punti e la nuova vita del 21enne a Torino.Si, perché da quel momento,. A discapito anche di Miretti, che forse non si è ancora tolto di dosso il "peso" di non essersi sbloccato. L'ultima serata europea conferma il momento opposto dei due talenti bianconeri;Fagioli, entra al suo posto e anche toccando pochi palloni mostra una confidenza e una sicurezza che Fabio adesso non ha. Una cosa però ce l'ha, il tempo. Miretti deve ancora compiere 20 anni ed è considerato senza alcun dubbio il futuro della Juve, a partire dalla gara con la Sampdoria nella quale dovrebbe trovare ancora spazio e