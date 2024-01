La prestazione di Miretti in Lecce-Juventus



Calciomercato Juventus: cambia qualcosa dopo Lecce?

In questa bella, meravigliosa, costante sinfonia, andare a vedere la nota stonata sembra quasi un esercizio forzato. L'ago nel pagliaio di gioco e risultati, però, è troppo evidente per non essere segnalato: è. Che si è fermato a Firenze, a quel gol. Che sta trovando meno continuità degli altri e che, in questo momento, rappresenta forse l'unico neo di un percorso liscio come seta. E proprio nel reparto più in bilico di tutti.Al Via del Mare, il primo tempo di Fabio è stato un horror show: tredici errori in 45 minuti, e quasi tutti appoggi sbagliati, concetti e aperture che non hanno mai trovato il compagno più vicino o comunque la traccia immaginata dal giocatore. Miretti vagava, non aggrediva., senza mai dare uno sfogo alla proposta di gioco. Sbagliando praticamente sempre l'ultimo passaggio.Allegri, non a caso, l'ha sostituito per primo: Cambiaso gli dà più dinamismo lì in mezzo e sbaglia certamente meno. Weah è entrato bene.Con il nuovo stop di Rabiot, le "eterne" squalifiche di Fagioli e Pogba , ad aggiungersi alle dinamiche complicate della mediana ci si mette pure Fabio Miretti. Non è all'altezza, non in questo momento. Avrebbe forse bisogno di un periodo altrove, ma la Juventus non ha mai avuto davvero il tempo di concederselo e concederglielo.Resta però il tempo del mercato, ancora aperto per una settimana e poco più. Koopmeiners è il sogno , Henderson poteva essere una soluzione, Bernardeschi pronto all'uso ma quanto in grado di fare la differenza? Siamo sempre lì. E sempre in difficoltà. Se Miretti non cresce in fretta, alla Juve mancherà ancora un pezzo per essere fortissima.