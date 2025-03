Miretti da urlo in Genoa-Lecce: prima doppietta in carriera per il centrocampista di proprietà della Juventus VIDEO

Getty Images

La doppietta di Miretti contro il Lecce

E' iniziata la giornata numero 29 del campionato di Serie A con l'anticipo in programma al Ferraris tra Genoa e Lecce. E a rubare la scena, in questa prima frazione di gioco, ci ha pensato Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, di proprietà della Juventus ma in prestito al Grifone, ha infatti illuminato la notte di Marassi mettendo a referto la prima doppietta della sua carriera.Al 16', il numero 23 del Genoa, si è inserito sullo splendido cross di Malinovskyi e con una grande girata al volo di destro ha superato imparabilmente l'incolpevole Montipò. In pieno recupero, ad una manciata di secondi dall'intervallo, è arrivato anche il bis: altro assist di Malinovskyi, che serve il compagno tra le linee. L'ex centrocampista della Juventus si gira bene in area e batte Falcone.

Il goal di Miretti contro il Lecce VIDEO