Miretti convince in Cagliari-Genoa: i numeri della sua partita

Cagliari-Genoa, la partita di Miretti

Minuti giocati: 90

Expected goals: 0,6

Expected assist:0,16

Tocchi: 59

Passaggi chiave: 1

Tiri in porta: 1

Duelli (vinti): 12 (9)

Altra partita da titolare per Fabio Miretti, che sta trovando grande continuità di minutaggio nella stagione con la maglia del Genoa. Il centrocampista di proprietà della Juventus ha giocato da trequartista nella gara pareggiata dal Genoa contro il Cagliari per 1-1. Ecco com'è andata la prova del classe 2003 italiano.Miretti è rimasto in campo in Cagliari-Genoa per l'intera partita abbinando qualità a quantità come dimostrano le statistiche della gara (Dati sofascore). Ecco i numeri del match.Per Miretti una stagione di crescita dopo gli anni alla Juventus. Vieira lo ha reso uno dei punti fermi del Genoa sulla trequarti. In totale, in quasi 1500 minuti di gioco, un goal e tre assist per il centrocampista che a giugno tornerà alla Juventus visto che si era trasferito in prestito secco senza diritto di riscatto.