Unasi è concretizzata in Serie A con il primo gol di, un momento significativo nella carriera del talentuoso giocatore. La rete segnata con la maglia dellaha sottolineato l'impressionante tragitto del calciatore, avendo segnato in tutte le categorie in cui ha giocato, dalle prime esperienze nei Pulcini fino al debutto nella prestigiosa prima squadra. Questo traguardo è testimonianza del duro lavoro, della dedizione e della passione di Miretti per il gioco, suscitando entusiasmo e ammirazione sia tra i fan della Juventus che tra gli appassionati del calcio in generale.