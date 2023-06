ll mercato estivo sta entrando pienamente nel vivo, con la Juventus che ha già mosso i suoi primi passi, verso quelli che sono gli obiettivi da raggiungere in questa sessione. Prima di tutto però, bisogna capire chi saranno i giocatori che verranno riconfermati e sul quale potrà contare Massimiliano Allegri nella prossima stagione, con le posizioni di Milik e Rabiot che al momento tengono banco più di ogni altra operazione.In queste ore però si è tornato a parlare del futuro di Fabio, che si è si ritagliato uno spazio importante all'interno della squadra, ma deve al tempo stesso dimostrare di poter indossare una maglia pesante come quella della Juve. Nel frattempo, su di lui si sono iniziati a muovere diversi club, tra i quali il neopromosso. Stando a quanto riportato da Caliomercato.com, infatti, Gilardino lo avrebbe inserito in cima alla lista delle preferenze e non è da escludere che possano presentare una prima offerta nei prossimi giorni.- Dalla Continassa però fanno sapere di volere difficilmente verrà lasciato partire. Sarà proprio la linea giovane la nuova 'guida' di Allegri e Miretti è uno di quegli elementi graditi dall'allenatore livornese.