Miretti brilla con il Genoa: può tornare alla Juventus? I dettagli del suo trasferimento e gli scenari per il futuro

Getty Images

E' stata una notte semplicemente magica quella che ha aperto la giornata numero 29 del campionato di Serie A. Lo è stata per il, vittorioso per 2-1 nello scontro salvezza contro il Lecce che avvicina il Grifone alla permanenza in Serie A. Lo è stata per, ovvero il protagonista assoluto della sfida di Marassi.Il centrocampista classe 2003 è stato infatti il vero mattatore della gara del 'Ferraris': il numero 23 rossoblù ha messo a referto la prima doppietta della sua carriera regalando tre punti pesantissimi alla sua squadra. Il primo acuto è arrivato al 16' quando, su pennellata di Malinovskyi, Miretti si è esibito in una splendida girata volante con il destro che non ha lasciato scampo a Montipò.

La cura Vieira

Il cambio di ruolo



Miretti al Genoa: i dettagli del trasferimento

Miretti può tornare alla Juventus?

Ad una manciata di secondi dall'intervallo, il centrocampista del Genoa ha concesso il bis quando su imbeccata del solito Malinovskyi, si è girato molto bene in area, prima di calciare ancora una volta imparabilmente alle spalle dell'incolpevole portiere leccese. Due sigilli d'autore che certificano la brillante stagione confezionata sin qui dal centrocammpista italiano.A fare da spartiacque alla prima stagione di Miretti con la maglia del Genoa è stato ovviamente l'arrivo in panchina di Patrick Vieira che, dallo scorso 20 novembre, è subentrato al timone del club ligure dopo l'esonero di Alberto Gilardino. Tra gli esperimenti più che riusciti da parte del tecnico francese c'è proprio il fatto di aver ricollocato Miretti dal punto di vista tattico, esaltandone le qualità e permettendogli di esprimere, a pieno regime, tutto il suo potenziale.Se alla Juventus e con Gilardino al Genoa, Miretti aveva sempre agito da mezzala in un centrocampo a tre, con Vieira la musica è decisamente cambiata. Nel modulo a geometria variabile del tecnico francese, il 23 rossoblù si è avvicinato sensibilmente all'area avversaria, andando ad agire da vero e proprio esterno offensivo nel 4-3-3 oppure sulla trequarti - per via centrale o largo sull'out mancino - in caso di 4-2-3-1. Soluzioni che hanno consegnato a Vieira un giocatore completamente rivitalizzato e che sotto la sua guida ha già messo a segno 3 goal e 3 assist. Numeri che tratteggiano un percorso di maturazione che, ad anni 21, sembra essere entrato nel vivo.Miretti ha lasciato la Juventus nell'estate del 2024 per approdare al Genoa. Il calciatore si è trasferito in quel di Genova con la formula del prestito secco valevole fino al 30 giugno 2025. A fine stagione, dunque, il classe 2003 vedrà chiudersi la sua esperienza genoana prima di fare ritorno alla Juve, club attualmente proprietario del suo cartellino e al quale è legato da un contratto firmato in tempi recenti fino all'estate del 2027."Fabio Miretti giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia del Genoa. È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo del centrocampista classe 2003: Fabio si trasferisce al club ligure con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025", si legge nel comunicato ufficiale della Juventus.Miretti tornerà alla Juventus al termine della stagione 2024/25 che lo sta consacrando come uno degli elementi di maggiore spessore del Genoa di Patrick Vieira. Come detto, il suo passaggio al Grifone si è concretizzato con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025. Morale della favola, in estate Miretti farà rientro a Torino in attesa di capire come si svilupperà il suo futuro. La Juve, dal canto suo, crede tantissimo nelle qualità del ragazzo, ma la sensazione è che anche il nome della guida tecnica bianconera per l'annata 2025/26 potrà essere determinante per definire al meglio il quadro della situazione.