Le parole di FabioTIFOSO – "Sono sempre stato un fan della Juventus. Al primo provino si poteva indossare quello che si voleva. Non hanno dato il kit della Juventus, quindi sono andato con una maglia del Barcellona con il nome di Xavi sul retro. È stato un regalo. I miei primi ricordi di quel giorno sono legati a quella maglia".MARCHISIO – "Diciamo che Marchisio è stato il mio modello. Tutti volevano emularlo. Era successo per lui, De Ceglie e Sebastian Giovinco. Ma non è successo a molti giocatori. Speravi di essere uno dei pochi ad essere in prima squadra, lo vedevi come un sogno".