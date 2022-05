1









Le parole di Fabio Miretti a Sky Sport:



EMOZIONI - "Un'emozione indescrivibile, tutta la trafila e poi giocare titolare un'emozione indescrivibile che rimane per sempre. Mi sono trovato bene, tutti mi hanno aiutato, mi sono sentito come uno di loro come per tutto il tempo trascorso con loro"



CARATTERISTICHE - "Mi ispiro a De Bruyne, però all'interno dell'ambiente Juve uno a cui faccio riferimento è Locatelli, mi piace come giocatore e provo a rubare il più possibile"



MANCINO - "Io sono destro, me la sono trovato sul mancino e ci ho provato, magari la palla entra"



FAMIGLIA - "Oggi non li ho ancora sentiti, li ho sentiti ieri ho detto che c'era la possibilità di giocare da titolare, erano contenti, dopo li sento. La famiglia è importante, il genitore deve supportare il ragazzo, per i sacrifici che han fatto devo cercare di ripagarli. Non sono mai stati oppressivi e questo è stato importante"



BONUCCI - "Una figura importante per me, faccio affidamento a chi è più esperto, mi hanno tranquillizzato, mi hanno fatto sentire a mio agio. Leo, come Danilo, sono stati importanti"