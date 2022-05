Fabio Miretti oggi alla sua prima da titolare nel centrocampo di Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JuventusTV. Queste le sue parole:



PARTITA - "Mi ritengo soddisfatto perché era la mia prima da titolare e all’inizio ero un po’ emozionato. Ci sono state un paio di occasioni in cui potevo fare di meglio. La reputo una buona prestazione nel complesso".



TIFOSI - "Fino a poco tempo fa ero anche io tra i tifosi. Ritrovarmi in mezzo al campo con tutti i tifosi che mi supportavano è stata un’emozione fantastica". PALLE INATTIVE - "Abbiamo provato le palle inattive in settimana e il mister mi ha detto che avrei dovuto batterle insieme a Pellegrini. Dato che ho sempre battuto calci d’angolo e punizioni, per me non c’è stato nessun problema".



SENSAZIONI - "Non basta una partita per dire quale sia il mio livello. Ho fatto una buona prestazione, ma non devo soffermarmi su questo e continuare ad allenarmi. Magari nelle ultime partite e il prossimo anno far vedere i miei valori".



TIFOSI CON LA SUA MAGLIA - "C’erano un amico, la mia fidanzata e mia sorella. Non so se avessero la mia maglietta".