Fabio Miretti ha parlato nel post partita di Sporting Lisbona-Juve ai microfoni di JTV: "Il gruppo e la compattezza sono la nostra forza, anche in giornate come questa siamo stati bravi a restare compatti.o come sempre ero tranquillo, poi ogni tanto capita di giocare bene e ogni tanto di giocare male. Io mi godo ogni attimo con questa maglia, i miei compagni mi aiutano a migliorare e mi danno consigli. Cerco di ascoltarli e rubare ogni cosa che riesco da loro. Quella di stasera è stata una delle mie partite più belle, ovviamente non avevo mai giocato un quarto di finale di Europa League. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime, poi penseremo alla semifinale. Sappiamo che dobbiamo migliorare su alcuni aspetta, senza dimenticare l’identità della Juventus. Portiamo avanti i nostri valori e speriamo di arrivare più avanti possibile".