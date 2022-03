Le parole di Fabio Miretti a Juventus Tv, dopo Juve-Salernitana e il suo esordio in Serie A:



L'ESORDIO - "Un’emozione assurda, Avevo già fatto l'esordio col Malmo ma mi mancava esordire in Serie A e sono molto contento"



DAL SETTORE GIOVANILE - "È il sogno di tutti nel settore giovanile, io ho avuto la fortuna di arrivare a giocare nello stadio della mia squadra del cuore. Sono tifoso della Juve sin da bambino, quindi è stata un’emozione indescrivibile" YOUTH LEAGUE - "Bellissime emozioni, abbiamo fatto un pezzo di storia di questo club. È stata una bella emozione e una bella settimana"



I COMPAGNI - "Li guardo il più possibile per rubare qualsiasi dettaglio. La cosa che mi rimane più impressa è che quando entrano in campo c’è sempre massima concentrazione e curano ogni minimo dettaglio. È quello che serve per arrivare e rimanere al top "



ALLEGRI - "Quando salgo in prima squadra vengo trattato come uno di loro, il mister mi dà tutte le indicazioni che mi servono e mi mettono nelle condizioni di non trovarmi spaesato e trovarmi a mio agio all’interno del gruppo".