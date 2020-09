L'ex portiere della Juve Antonio Mirante ha commentato così la lo stato d'animo di Dzeko prima di Roma-Juve: "L'ho visto tranquillo, è stata una settimana particolare ma è un giocatore forte che ha l'esperienza per attraversare questi momenti". Il bosniaco è stato trattato a lungo dalla Juve su richiesta di Pirlo, ma l'affare non è mai andato in porto perché la Roma non è riuscita a chiudere l'arrivo di Milik dal Napoli.