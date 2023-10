Antonio Mirante nel post partita ha parlato a Dazn della sconfitta del Milan contro la JUve: "Abbiamo iniziato la partita benissimo, eravamo in controllo e avevamo una netta supremazia di possesso. Arrivavamo bene nella trequarti avversaria. Accettiamo anche la parità dietro, abbiamo giocatori che lo consentono, abbiamo difensori veloci. Poi c’è la bravura degli avversari e la paghi, ma non credo ad un eccesso di confidenza o sfrontatezza. E’ il modo di giocare che abbiamo"."Caratterialmente sono tranquillo. So di dover lavorare bene, la qualità dei compagni me lo impone. So di aver lavorato bene in settimana, è ovvio ci sia emozione ma chi ha giocato a livelli altissimi sa che quando entri in campo guardi solo il pallone"."E’ una squadra con grande energia, grande voglia, attitudine tattica e tecnica. Stasera in 10 uomini da dietro ho capito la forza di questa squadra e questo mi fa ben sperare. Ora ci sono due partite importanti, questo atteggiamento e questa voglia possono fare la differenza".