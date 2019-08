Juan Miranda sembra ormai promesso sposo dello Schalke 04. Il club tedesco, infatti, ha trovato l'accordo con il Barcellona per un prestito biennale senza opzione di acquisto successivo, bloccando il cartellino del terzino spagnolo. Il giocatore sperava in un rilancio Juventus, che per lui avrebbe investito ben 10 milioni di euro. A bloccare tutto è stata la volontà del Barça, che non vuole perdere il controllo sul laterale. Le speranze però non solo ancora terminate, si aspetta un ultimo rilancio bianconero.