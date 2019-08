Come racconta Calciomercato.com, per Juan Miranda alla Juve sorgono nuovi problemi. Per CM, c'è una trattativa in corso con lo Schalke 04 che ha messo sul piatto un'offerta gradita agli spagnoli: prestito biennale con premi di valorizzazione. I discorsi vanno avanti da diverso tempo e possono portare a una conclusione positiva nel giro di qualche giorno. Juan sta riflettendo con la famiglia e sul suo entourage sulla proposta, lo Schalke 04 ha guadagnato la pole e vuole chiudere. Molto più defilato, al momento, il Marsiglia che aveva richiesto il giocatore con la fomula del prestito. E la Juve? Rischia seriamente di veder sfumare quello che è un obiettivo reale.