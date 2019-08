Il terzino sinistro del futuro della Juventus può essere Juan Miranda. Il laterale mancino del Barcellona, classe 2000, è stato a più riprese indicato come obiettivo bianconero e queste ultime settimane di mercato potranno essere decisive anche per capire il suo destina. Come riporta Tuttosport, però, i blaugrana non sarebbero convinti di perdere definitivamente Miranda: pertanto, una cessione a titolo definitivo - che vorrebbe la Juventus - non sembra stuzzicare il Barcellona al punto da infiammare la trattativa.