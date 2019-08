Nonostante in questo periodo l’attenzione di Fabio Paratici sia focalizzata, quasi in esclusiva, sul mercato in uscita della Juve, il ds bianconero è ben concentrato anche sugli affari in entrata.



MIRANDA - Tra i nomi che, più di ogni altro, solleticano l’interesse del dirigente vi è quello di Juan Miranda, terzino sinistro del Barcellona. Il giocatore, chiuso in Blaugrana da Jordi Alba e dal neo arrivato Junior Firpo, sarebbe un colpo in prospettiva in casa bianconera (si tratta infatti di un classe 2000). Dopo aver già avviato dei dialoghi con l’entourage del difensore, Paratici è pronto a presentare la prima offerta al Barcellona che, stando a quanto riporta Calciomercato.com, dovrebbe essere di 10 milioni di euro più bonus.



OSTACOLO - Il Barcellona potrebbe ascoltare l’offerta e metterla in stand by, in attesa di ricevere proposte che consentano alla società catalana di non perdere il controllo sul giocatore. Il Marsiglia del ds Zubizarreta sarebbe ben felice di accogliere il giovane terzino in prestito. Da parte sua, il giocatore ha già dato totale gradimento al progetto bianconero. Accetterebbe la Juve di corsa e altrettanto di corsa si misurerebbe con il campionato italiano. La Juve, incassato il benestare del giocatore, dovrà misurarsi con l’ostacolo più arduo da superare: la resistenza del Barcellona.