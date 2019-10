Juan Miranda, terzino classe 2000, è passato in estate dal Barcellona allo Schalke 04. Un trasferimento che si è concluso sulla base di un prestito biennale. E pensare che la Juventus ci aveva provato davvero per quello che è considerato tra i migliori talenti del calcio spagnolo. Il motivo del mancato trasferimento? La Juve aveva proposto uno scambio alla pari con Mario Mandzukic, attaccante in uscita. Il Barcellona ci ha pensato proponendo anche uno scambio tra Emre Can e Ivan Rakitic ma entrambe le operazione non convincevano i due club che hanno deciso di non chiudere nessun affare nella scorsa sessione di calciomercato.