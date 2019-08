La Juventus pensa alle cessioni, priorità totale. Il ds bianconero Fabio Paratici è totalmente focalizzato sui giocatori in uscita eppure mantiene sempre i contatti anche per le idee in entrata; tra queste, rimane Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona che la Juve segue con grande interesse da tempo. Tutt'altro che indispensabile per il Barça che ha Junior Firpo e Jordi Alba nello stesso ruolo, Miranda è stato già trattato da Paratici nell'ambito dei dialoghi con l'agente di Danilo preso dal Man City e adesso la Juventus è pronta a formulare la sua offerta al Barça. Come raccontano però in Francia, precisamente da La Provence, il Marsiglia avrebbe però fatto passi in avanti in giornata: Zubizarreta, direttore sportivo dei francesi, conosce bene il ragazzo e sta provando a convincerlo.