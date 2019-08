Un esterno di spinta, un giocatore moderno per qualità fisiche e tecniche, un talento da sgrezzare con cura per trasformarlo in un potenziale campione. Lo definisce così, Calciomercato.com, che sottolinea come a soli 14 anni, Miranda sia diventato il più giovane esordiente con la nazionale spagnola Under 16, oltre a esser stato il primo 2000 ad esordire in Segunda Division. Una storia nella storia, come quella del veggente che riuscì nella sua profezia: il giorno della sua prima comunione, gli disse che avrebbe indossato la famosa maglia blaugrana. Chissà se gli ha mai menzionato la Juventus...