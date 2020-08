L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato del caso Conte, scoppiato negli ultimi giorni dopo lo sfogo dell'allenatore dell'Inter: "Stimo molto Antonio, lo ritengo uno dei migliori in circolazione, ma ha sbagliato e ha sbagliato di grosso - ha detto a Tuttosport - Ha messo in imbarazzo e in difficoltà il club. Ora le cose sono due: o si scusa o se non si scusa viene esonerato. E questo, anche se il giorno dopo l’Inter non gioca contro il Getafe, ma la finale di Champions League. Anche questo episodio dimostra come mai, da nove anni, la Juve domini il campionato. Alla Juve una cosa del genere non sarebbe successa. E, se fosse successa, sappiamo come sarebbe andata a finire".